التشيك تعلق عملية بحث اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي

علق المنظم التشيكي للمستحضرات الصيدلانية بحث لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا، بسبب ما سماه بـ" نقص الوثائق" التي قدمها منتج اللقاح.

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وقالت مديرة المعهد التشيكي للإشراف على المستحضرات الطبية، إيرينا ستوروفا، للصحفيين، اليوم الخميس: "إن الوثائق حول "سبوتنيك V" التي وصلت إلينا من منتجه ليست كافية. قمنا بدراستها وقدمنا (استنتاجاتنا) في تقرير بعثناه إلى الحكومة".

ويزعم الجانب التشيكي أن الوثائق حول اللقاح الروسي التي حصل عليها المنظم التشيكي تتضمن "عشرات الصفحات"، في حين قد تتضمن الوثائق المماثلة التي يوجهها منتجو المستحضرات الطبية المماثلة عشرات الآلاف من الصفحات، على حد قول ستوروفا.

وأضافت أن التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" لم تجر، ولا يخطط لإجرائها في التشيك. وتابعت: "لم تبدأ هناك أي عملية رسمية. لم يصل إلينا طلب (من سلطات البلاد) لإجراء التجارب السريرية لـ "سبوتنيك V".

وكانت السلطات التشيكية قد أعلنت سابقا أنها لا تبحث احتمال استخدام لقاح "سبوتنيك V" في أراضيها. وقال رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، ووزير الصحة التشيكي، بيتر أرينبرغ، إن بلادهما تحصل على العدد الكافي من اللقاحات المسجلة في الاتحاد الأوروبي. ويتوقعان أن يتلقى كل الراغبين من سكان التشيك البالغ عددهم 10,7 مليون شخص، اللقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية الصيف القادم.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في التشيك مليون و626 ألفا و33 شخصا، وتعافى مليون و542 ألفا و244 شخصا، فيما تبلغ حصيلة وفيات كورونا في البلاد 29 ألفا و141 شخصا.

المصدر: نوفوستي