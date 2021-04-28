 
مباشر

الولايات المتحدة.. إطلاق نار على رجلي شرطة بولاية كارولينا الشمالية

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. إطلاق نار على رجلي شرطة بولاية كارولينا الشمالية
Reuters
الولايات المتحدة.. إطلاق نار على رجلي شرطة بولاية كارولينا الشمالية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qalw

أصيب اثنان من رجال الشرطة في ولاية كارولينا الشمالية بالرصاص خلال مواجهة الأربعاء.

وقال مكتب عمدة مقاطعة واتوجا إن مطلق النار لا يزال متحصنا في منزل غادره أصحابه ويطلق النار منه بشكل دوري على ضباط إنفاذ القانون.

وتم إرسال الشرطيين إلى منزل في بون في الساعة 9:44 صباحا بعد غياب صاحب المنزل وعائلته للعمل وعدم ردهما على مكالمات الشرطة.

وذكر البيان أن الشرطيين دخلا المنزل وتعرضا لإطلاق نار، مشيرا إلى أن أحدهما نقل إلى مستشفى في مدينة جونسون بولاية تينيسي، فيما لا يزال الثاني في موقع المواجهة والوضع غير معروف، بحسب مكتب الشريف.

ويقول مكتب الشريف إن سلطات إنفاذ القانون حاصرت المنزل وتم إجلاء السكان بالقرب من المواجهة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا