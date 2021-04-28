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بولندا تستعد لإعادة فتح الاقتصاد مع تطعيم جميع البالغين

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بولندا تستعد لإعادة فتح الاقتصاد مع تطعيم جميع البالغين
Reuters
بولندا تستعد لإعادة فتح الاقتصاد مع تطعيم جميع البالغين
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تستعد بولندا لإعادة فتح الاقتصاد في مايو في ظل تراجع إصابات كورونا في البلاد.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيسكي إن بلاده تتوقع أنباء خلال أيام عن زيادة عمليات تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وهو ما قد يسمح لها بتسريع وتيرة هدفها الذي حددته من قبل لتطعيم جميع البالغين الراغبين في تلقي اللقاح حتى نهاية شهر أغسطس.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مورافيسكي قوله في مقابلة مع شبكة "بولسات نيوز" إنه من المحتمل أن تتجاوز بولندا هدف إعطاء 20 مليون جرعة.

وتمكنت بولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة حتى الآن من إعطاء 10.7 مليون جرعة، حيث قامت بتطعيم 2.75 مليون شخص بشكل كامل.

المصدر: وكالات

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