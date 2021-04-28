الولايات المتحدة.. اتهام 3 أشخاص بجرائم كراهية في قضية مقتل أحمد أربري

اتهم 3 رجال بيض في ولاية جورجيا الأمريكية بجرائم كراهية والشروع في خطف شاب من أصول إفريقية يدعى أحمد أربيري، قتل العام الماضي بإطلاقهم الرصاص عليه.

#BREAKING: A federal grand jury has just charged three men with hate crimes and attempted kidnapping in connection with the fatal shooting of Ahmaud Arbery. pic.twitter.com/0YZVrx4hVP — Caroline Orr Bueno, Ph.D (@RVAwonk) April 28, 2021

وقتل أحمد أربري، فيما كان يركض في حي سكني في برونزويك في ولاية جورجيا.

وأوقف في القضية العام الماضي محقق سابق تابع لمكتب المدعي العام المحلي يدعى غريغوري ماك مايكل البالغ من العمر 64 عاما، وابنه ترافيس البالغ 34 عاما، الظاهران في الفيديو، وبعد أسبوعين أوقف وليام براين البالغ من العمر 50 عاما، والذي قام بتصوير الفيديو.

#BREAKING: DOJ indicts 3 on hate crime charges in death of Ahmaud Arbery https://t.co/iPOom7SQuFpic.twitter.com/T1Qu6sNlp2 — WFLA NEWS (@WFLA) April 28, 2021

المصدر: وكالات