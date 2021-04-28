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الولايات المتحدة.. اتهام 3 أشخاص بجرائم كراهية في قضية مقتل أحمد أربري

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الولايات المتحدة.. اتهام 3 أشخاص بجرائم كراهية في قضية مقتل أحمد أربري
Reuters
الولايات المتحدة تتهم ثلاثة رجال من جورجيا بارتكاب جرائم كراهية في وفاة أحمد أربري
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اتهم 3 رجال بيض في ولاية جورجيا الأمريكية بجرائم كراهية والشروع في خطف شاب من أصول إفريقية يدعى أحمد أربيري، قتل العام الماضي بإطلاقهم الرصاص عليه.

وقتل أحمد أربري، فيما كان يركض في حي سكني في برونزويك في ولاية جورجيا.

وأوقف في القضية العام الماضي محقق سابق تابع لمكتب المدعي العام المحلي يدعى غريغوري ماك مايكل البالغ من العمر 64 عاما، وابنه ترافيس البالغ 34 عاما، الظاهران في الفيديو، وبعد أسبوعين أوقف وليام براين البالغ من العمر 50 عاما، والذي قام بتصوير الفيديو.

المصدر: وكالات

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