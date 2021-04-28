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روسيا والمكسيك تتبادلان المعلومات حول متحورات كورونا

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روسيا والمكسيك تتبادلان المعلومات حول متحورات كورونا
Sputnik EVGENY BIYATOV
وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد (على اليسار) يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو
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أكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أن الأطباء الروس والمكسيكيين سيباشرون تبادل المعلومات حول النسخ المتحورة من فيروس كورونا.

وقال الوزير المكسيكي في ختام زيارته لروسيا يوم الأربعاء، إن "بين الاتفاقيات التي نعقدها هناك اتفاق حول متابعة نسخ الفيروس بشكل مشترك".

وأَضاف أن "الفيروس يتغير بسرعة ويتسم تبادل المعلومات بأهمية حاسمة بالنسبة لبلدينا ولهذا الغرض ستتم صياغة اتفاق أو مذكرة تفاهم".

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وأشار إلى أن روسيا والمكسيك أطلقتا أيضا الحوار العلمي لتبادل المعلومات حول تطوير اللقاحات، ومن المقرر أن تقدم المكسيك 4 ابتكارات من جانبها في هذا المجال.

وأجرى الوزير المكسيكي مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وناقش معه العمل المشترك على محاربة فيروس كورونا ومستقبل العلاقات الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.

والتقى الوزير المكسيكي أيضا رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة الذي يشرف على إنتاج وتسويق لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ومدير مركز غاماليا للأبحاث الذي قام بتطوير اللقاح.

المصدر: نوفوستي

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