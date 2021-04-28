بريطانيا.. العثور على جثة شرطية قتلت في ظروف "مريبة"

طلبت الشرطة في مقاطعة كنت جنوب شرق إنجلترا ممن لديه أي معلومات بالإدلاء بها، بعد العثور على جثة شرطية في ظروف وصفها المحققون بـ"المريبة" في إحدى الغابات.

وتم استدعاء الشرطة مساء الثلاثاء إلى غابة في كنت حيث تم العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 53 عاما وأكدت الشرطة يوم الأربعاء أن الجثة للشرطية جوليا جيمس.

وقال متحدث باسم الشرطة: "لم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الآن، إلا أن محققين من مديرية الجرائم الخطيرة في كنت وإسكس يجرون تحقيقات لتحديد الظروف، ويتم التعامل مع مقتلها على أنه مريب".

PCSO Julia James's ex distraught at 'mystery' murder as neighbour reveals last sighting https://t.co/RDKnOWwdcS — The Sun (@TheSun) April 28, 2021

المصدر: د ب أ