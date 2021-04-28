إيطاليا تحظر دخول القادمين من بنغلاديش

فرضت السلطات الإيطالية حظرا على دخول المسافرين الوافدين من بنغلاديش، في خطوة تهدف إلى منع انتقال إصابات كورونا من الدولة الآسيوية التي يعصف بها الفيروس.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها إن "وزير الصحة روبيرتو سبيرانزا وقع أمرا تنفيذيا بحظر الدخول من أي نقطة حدودية لأي شخص أقام في بنغلاديش أو مر بها خلال الأيام الـ14 الماضية".

وفي الأسبوع الماضي تم فرض حظر مماثل على المسافرين القادمين من الهند، وسيتم فرض قيود على المقيمين في إيطاليا حال عودتهم.

المصدر: "رويترز"