"جيروزاليم بوست": إيران تمتلك عددا لا يحصى من الطائرات المسيرة

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريرا سلطت فيه الضوء على تفاصيل خطة الولايات المتحدة وإسرائيل، لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات رئيس القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي في مارس الماضي أمام الكونغرس، والتي قال فيها إنه بينما تنفق الولايات المتحدة المليارات من أجل تطوير تكنولوجيا مقاومة الطائرات المسيرة، فإن التهديد لا يزال قائما.

وقسم ماكنزي التهديدات إلى مجموعتين، الأولى وهي الطائرات الصغيرة، والتي يمكن لصق قنابل يدوية وقذائف هاون عليها، أما الثانية وهي الأكبر حجما، والتي تشبه الطائرات التقليدية، وتعد الأكثر إثارة للقلق حتى الآن.

وأوضح تقرير الصحيفة أن إيران لديها على ما يبدو كمية لا حصر لها من الطائرات المسيرة هذه الأيام. وقد استخدمتها ضد السعودية منذ عام 2019، كما أرسلت طائرة بدون طيار من قاعدة T-4 السورية إلى المجال الجوي الإسرائيلي في فبراير 2018.

وقد حذر ماكنزي من أنواع معينة من المسيرات، بما في ذلك التي يمكن شرائها بشكل عادي، ثم يتم تعديلها من قبل الإرهابيين. إلا أن تهديدات المسيرات الإيرانية، أكثر تعقيدا، لأنها تتضمن طائرات أكبر، وقد بدأت إيران في صناعة هذه المسيرات منذ ثمانينيات القرن الماضي، ممثلة في برنامج "أبابيل" و"مهاجر".

كما تمتلك إيران مسيرات متطورة مثل "شاهد 171"، التي تعد نسخة من مسيرة RQ-170 الأميركية، و"شاهد 129"، وهي نسخة من طائرة "بريداتور" الأميركية.

ولفت التقرير إلى أن إسرائيل تستخدم أنظمة دفاع جوية مختلفة للتصدي لهجمات الطائرات المسيرة، مثل نظام القبة الحديدية المخصص للطائرات الأصغر حجما، ونظام "درون غارد"، ونظام "البيت رد درون"، و"سمارت شوتر"، و"سكاي لورد" وغيرها.

المصدر: "جيروزاليم بوست"