إيطاليا.. 344 وفاة و13385 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 344 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الأربعاء مقابل 373 الثلاثاء، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 13385 من 10404.

وسجلت إيطاليا 120256 حالة وفاة مرتبطة بـ COVID-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم، فيما بلغ إجمالي إصابات الفيروس 3.99 مليون حالة حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة إنه تم إجراء حوالي 336336 اختبار COVID-19 في اليوم الماضي، مقارنة بـ302.734 أمس الأول.

المصدر: رويترز