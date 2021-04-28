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وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع رئيس هيئة أركان باكستان سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

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وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع رئيس هيئة أركان باكستان سحب القوات الأمريكية من أفغانستان
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جنود أمريكيون في أفغانستان
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أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان الباكستانية قمر جاويد باجوا، بحث الجانبان فيه سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن أوستين أكد لباجوا أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان، كما أعرب للجانب الباكستاني عن امتنان واشنطن للدعم المقدم من قبل إسلام آباد لعملية السلام في أفغانستان.

وأشار البيان إلى أن الوزير الأمريكي ورئيس هيئة الأركان الباكستاني ناقشا أيضا "تقليص تعداد القوات الأمريكية في أفغانستان".

ويوم الأحد الماضي أعلن قائد القوات الأجنبية في أفغانستان الجنرال الأمريكي سكوت ميلر بدء انسحاب منظم للقوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء أطول حرب أمريكية.

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وفي وقت سابق من أبريل قال بايدن إن القوات الأمريكية ستغادر أفغانستان قبل 11 من سبتمبر المقبل، الذي يوافق الذكرى العشرين لهجمات مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون.

وفي فبراير 2020، بعد مفاوضات استمرت عدة سنوات، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في الدوحة اتفاقا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية والحركة.

المصدر: "نوفوستي"

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