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بوتين في اتصال هاتفي مع مودي يعد بتقديم المساعدة للهند

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بوتين في اتصال هاتفي مع مودي يعد بتقديم المساعدة للهند
Sputnik
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأبلغه بقرار تقديم مساعدة إنسانية طارئة. 

وأعرب بوتين عن دعمه لمودي في الفترة الصعبة التي يواجهها خلال مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

ورحب بوتين ومودي بتسجيل لقاح سبوتنيك في الروسي في الهند وأشارا إلى كفاءته العالية وسلامته.

وشكر رئيس وزراء الهند الرئيس الروسي مؤكدا على الجاحة الملحة إلى المساعدة المقدمة.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم اليوم تسليم أكثر من 22 طنًا من المساعدات التي تنقلها طائرات وزارة الطوارئ الروسية، بما في ذلك 20 وحدة من المعدات لإنتاج الأكسجين، و 75 جهازًا لتهوية الرئة، و 150 جهازًا طبيًا ، و 200000 عبوة من الأدوية. 

وأصبحت الهند ثاني بلد بأكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد تم تسجيل أكثر من 17.9 مليون حالة إصابة بـ COVID-19 في البلاد، بينما تعافى أكثر من 14.8 مليون شخص.

يتواصل ارتفاع عدد الإصابات في الهند منذ منتصف فبراير، وارتفع عدد الذين يتلقون العلاج من COVID-19 إلى أكثر من 2.9 مليون.

المصدر: نوفوستي

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