رئيس "بيونتيك": أوروبا ستصل إلى مناعة القطيع بحلول أغسطس

قال مؤسس شركة BioNTech الألمانية لصناعة اللقاحات أغور ساهين، إن أوروبا ستصل إلى مناعة القطيع بحلول شهر أغسطس المقبل.

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وشدد ساهين على أنه من المهم أن يتم تصدير اللقاحات المنتجة في الاتحاد الأوروبي إلى أجزاء أخرى من العالم، وقال: "المنطقة يمكن أن تتوقع تحقيق مناعة قطيع بحلول أواخر الصيف ، لكنها لن تكون ذات فائدة تذكر إذا كانت أوروبا آمنة لكن الفيروس مستمر في الانتشار في أماكن أخرى".

ولفت ساهين في مؤتمر صحفي إن شركة BioNTech، المتحالفة مع "فايزر" لإنتاج لقاح كورونا، تتوقع أن توافق السلطات الصحية الصينية على لقاحها "بحلول يونيو على أبعد تقدير" ، مضيفا أنه من الممكن البدء في توزيعه هناك في يوليو، وأضاف: "أنا متفائل بأننا نستطيع مساعدة الشعب الصيني" .

وقال مؤسس شركة BioNTech إن منح إعفاءات الملكية الفكرية ليس الطريقة الصحيحة لزيادة إنتاج لقاحات COVID-19، داعيا بدلا من ذلك إلى منح تراخيص الإنتاج.

جاء ذلك ردا على تصريحات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي يوم الثلاثاء حيث قالت إن مثل هذه التنازلات هي من بين الخيارات التي تدرسها إدارة بايدن لتعظيم إنتاج وتوفير اللقاحات، على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

المصدر: أسوشيتد برس+رويترز