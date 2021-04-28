الاتحاد الأوروبي يجدد تمسكه بـ "صيغة النورماندي" لتسوية النزاع في دونباس

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء تمسكه بضرورة تطبيق اتفاقات مينسك بشأن تسوية النزاع في جنوب شرق أوكرانيا ضمن إطار "رباعية النورماندي".

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وفي حديث لوكالة "تاس" الروسية علق المتحدث باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو على اقتراح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إحداث صيغة جديدة للمفاوضات حول التسوية في دونباس، موازية لـ "صيغة النورماندي" (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا) بمشاركة "جهات قوية". وقال ستانو: "لقد حظي تنفيذ اتفاقات مينسك ضمن إطار صيغة النورماندي بتأييد الاتحاد الأوروبي أجمعه. سنواصل دعم جهود الأطراف في هذا الاتجاه".

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المصدر: "تاس"