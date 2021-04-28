نتنياهو يتراجع ويقرر تعيين غانتس وزيرا للعدل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، أنه قرر تعيين رئيس حزب "أزرق أبيض" وزير الدفاع بيني غانتس وزيرا للعدل، ليتراجع بذلك عن موقفه السابق الرافض لهذا التعيين.

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جاء ذلك بعدما جمدت المحكمة العليا، أمس، تعيين الليكودي أوفير أكونيس لهذا المنصب، وقبل نظر المحكمة اليوم في التماسات ضد هذا التعيين. وسيطرح نتنياهو قراره بتعيين غانتس وزيرا للعدل أمام الحكومة اليوم بهدف المصادقة عليه.

وقال نتنياهو في لائحة جوابية قدمها للمحكمة العليا إن تعيين أكونيس أمس كان قانونيا، غير أنه قرر تعيين غانتس لهذا المنصب بغية الخروج من الطريق المسدود الذي آلت اليه المحادثات بهذا الشأن.

ويذكر أن نتنياهو رفض طوال الأشهر الثلاثة الماضية تعيين غانتس وزيرا للقضاء. وكان اجتماع الحكومة للتصويت على تعيين وزير عدل، أمس، صاخبا، وتخلله تبادل الصراخ بين الوزراء، فيما رفض المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت هذه الخطوة على الفور باعتبارها انتهاكا للاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس.

واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية إعلان نتنياهو عن تعيين غانتس في المنصب مؤشرا على أن مستشاري نتنياهو أدركوا أن أداء رئيس الحكومة في هذا الموضوع ألحق ضررا سياسيا وقضائيا به، وأنه بإعلانه يحاول تقليص الأضرار.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية