 
مباشر

قتيل بانفجار قنبلة في سيارة في باكستان

أخبار العالم

قتيل بانفجار قنبلة في سيارة في باكستان
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qaf6

انفجرت قنبلة بالقرب من سيارة تابعة للشرطة في جنوب غرب باكستان اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة خمسة آخرين، حسبما ذكرت الشرطة.

إقرأ المزيد
باكستان.. الإفراج عن زعيم المعارضة بكفالة
باكستان.. الإفراج عن زعيم المعارضة بكفالة

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في مدينة قلعة عبد الله في إقليم بلوشستان، وتقع المدينة على بعد 75 كيلومترا شمال كويتا، عاصمة الإقليم.

وقال المسؤول بالشرطة عبد الله أشاكزاي، إن الضحايا نقلوا إلى مستشفى قريب.

وجاء الهجوم بينما كان رئيس الوزراء عمران خان في زيارة لبلوشستان تستغرق يوما. وكان رئيس الوزراء بعيدا عن مكان وقوع الهجوم.

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا