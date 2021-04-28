قتيل بانفجار قنبلة في سيارة في باكستان

انفجرت قنبلة بالقرب من سيارة تابعة للشرطة في جنوب غرب باكستان اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة خمسة آخرين، حسبما ذكرت الشرطة.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في مدينة قلعة عبد الله في إقليم بلوشستان، وتقع المدينة على بعد 75 كيلومترا شمال كويتا، عاصمة الإقليم.

وقال المسؤول بالشرطة عبد الله أشاكزاي، إن الضحايا نقلوا إلى مستشفى قريب.

وجاء الهجوم بينما كان رئيس الوزراء عمران خان في زيارة لبلوشستان تستغرق يوما. وكان رئيس الوزراء بعيدا عن مكان وقوع الهجوم.

المصدر: "أسوشيتد برس"