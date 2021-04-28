دبلن تؤكد مقتل إيرلندي خلال هجوم في بوركينا فاسو

أكدت الحكومة الإيرلندية اليوم الأربعاء، مقتل مواطن إيرلندي في بوركينا فاسو حيث اختطف يوم الاثنين مع صحفيين إسبانيين اثنين.

إقرأ المزيد

وتم القبض على روري يونغ، مؤسس "Chengeta Wildlife"، وهي منظمة غير حكومية للحماية، في هجوم دورية لمكافحة الصيد الجائر.

وقالت سلطات بوركينا فاسو إنها لم تحدد بعد المسؤولين الذين وصفوا بأنهم "إرهابيون".

وتنتمي الدورية المستهدفة في هذا الكمين إلى وحدة مختلطة جديدة تضم الجيش والشرطة وحراس الغابات التي كانت قد بدأت لتوها مهمتها في المناطق المحمية حول محمية باما، بالقرب من الحدود مع بنين وتوغو، بعد 6 أشهر من التدريب.

وتواجه بوركينا فاسو، مثل معظم دول الساحل، حالة من انعدام الأمن المتزايد بسبب زيادة الهجمات التي تشنها الجماعات الإسلامية المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم "داعش"، ضد المدنيين أو الجنود، على الرغم من انتشار القوات الفرنسية والأمم المتحدة في المنطقة.

المصدر: رويترز