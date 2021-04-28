إندونيسيا: اشتباكات في مقاطعة بابوا تسفر عن مقتل 5 متمردين وشرطي

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، مقتل شرطي وخمسة مسلحين انفصاليين في بابوا، خلال اشتباكات مستمرة بين قوات الأمن وجماعة متمردة في مقاطعة بابوا المضطربة.

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وقال قائد شرطة بابوا، ماتيوس فاخري، إن قوة مشتركة من الجيش والشرطة قتلت خمسة من مقاتلي بابوا في معركة مع عشرات المتمردين المسلحين أمس الثلاثاء.

وأضاف أن شرطيا أصيب برصاصة في بطنه وتوفي، بينما أصيب اثنان آخران.

وأشار فاخري، إلى إن قوات الأمن تمكنت من إجلاء المصابين إلى مستشفى في منطقة ميميكا القريبة بالقرب من بلدة تمباغابورا أمس الثلاثاء، بينما كانت القوة المشتركة تطارد متمردين آخرين فروا إلى الأدغال.

ويشن المتمردون في بابوا تمردا منخفض المستوى منذ أوائل الستينيات، عندما ضمت إندونيسيا المنطقة، بعد ان كانت مستعمرة هولندية سابقة.

واندمجت بابوا رسميا في إندونيسيا عام 1969 بعد اقتراع برعاية الأمم المتحدة، واعتبره كثيرون "خدعة".

المصدر: "أسوشيتد برس"