المتحدث باسم البنتاغون يسحب تصريحات مهمة عن أفغانستان

اعتذر السكرتير الصحفي لدى وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، عن تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق يوم الثلاثاء.

وسبق لكيربي وقال: "الولايات المتحدة لن تدعم بعد الآن مهمة التدريب غير القتالية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان بعد نهاية هذا الشهر".

وكتب في تغريدة على موقع "تويتر"، بعد أن أعاد النظر في تصريحه: "مهمة الدعم الحازم لحلف الناتو لن تنتهي في أول مايو.. لم يكن هناك قرار تغيير أو تقليص الدعم الجوي لقوات الأمن الأفغانية".

وأضاف: "كما قال الجنرال ماكنزي، فإن جهدنا الرئيسي هو الانتقال إلى الانسحاب".

واختتم جون كيربي تغريدته قائلا: "لقد كانت كلها أخطائي، وأنا آسف".

I misspoke:



NATO's Resolute Support mission is not ending May 1st. There has also been no decision to change or reduce air support to the Afghan Security Forces.



As Gen McKenzie said, our main effort is transitioning to one of withdrawal.



My errors all, and I regret them. — John Kirby (@PentagonPresSec) April 27, 2021

المصدر: RT