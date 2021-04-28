شاهد.. "شبح لينكولن" يعطل مؤتمرا صحفيا للمتحدثة باسم البيت الأبيض

عطل صرير مدوّ الثلاثاء مؤتمرا صحفيا للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، التي أرجعت الحادث لـ"شبح" الرئيس الأمريكي الـ16 أبراهام لينكولن.

وكانت بساكي تجيب على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الدوري في البيت الأبيض حينما أجبرها صوت مدوي يشبه الصرير على التوقف عن الحديث لتحاول العثور على مصدره ورفعت رأسها إلى اليسار وإلى الأعلى لكنها لم تتمكن من تحديد مصدر الصوت.

ودعت بساكي الحاضرين إلى عدم الفزع مشيرة إلى أن "السقف لن يسقط"، ورجحت أن ما حصل ربما سببه أن "شبح لينكولن" كان يتجول في أروقة البيت الأبيض.

وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي وصفت الحادث الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل، بـ"المخيف بعض الشيء".

"Lincoln's ghost?"



Odd sound disrupts White House press sec. Jen Psaki's briefing with reporters. https://t.co/BydPADz8Eapic.twitter.com/6gjJMvDWL6 — This Week (@ThisWeekABC) April 27, 2021

WHITE HOUSE: Jen Psaki jokes about hearing "Lincoln's ghost" during a White House Press Briefing pic.twitter.com/18Q8UIfuVj — Forbes (@Forbes) April 27, 2021

"Maybe Lincoln's Ghost," that is how @PressSec Psaki describes the loud creaking noise. https://t.co/FibfeY8c2U — News By Nick 📰 (@Live_News_Nick) April 27, 2021

المصدر: RT