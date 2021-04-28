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البنتاغون يحذر الحرس الثوري الإيراني من أخطاء في الحسابات على خلفية التوتر في الخليج

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البنتاغون يحذر الحرس الثوري الإيراني من أخطاء في الحسابات على خلفية التوتر في الخليج
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المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي.
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حذرت الولايات المتحدة إيران من ارتكاب "أخطاء في الحسابات" في مياه الخليج، مؤكدة سعيها لخفض التوتر عقب حوادث بين سفن حربية أمريكية وإيرانية.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي تعليقا على "محاصرة" زوارق للحرس الثوري الإيراني سفينتين عسكريتين أمريكيتين في مياه الخليج مطلع أبريل: "من الواضح أننا نريد رؤية خفض التوتر ولا نريد رؤية أي أخطاء في الحسابات".

وتابع: "التصرفات غير الآمنة وغير المهنية للحرس الثوري الإيراني في البحر ليست أمرا جديدا وهذا كان مشكلة دائمة على مدار فترة طويلة. ولا نرى مثل هذا السلوك من قبل القوات البحرية الإيرانية، ذلك يحدث عادة مع الحرس الثوري الإيراني وخاصة زوارقه الصغيرة سريعة الحركة".

وأضاف: "هذا الأمر لا يزال مثيرا للقلق، وهذا بالطبع مثلما أكدنا سابقا يزيد من احتمال وقوع خطأ في الحسابات، وأعتقد أن ذلك لن يعود بالمنفعة على أي طرف في هذا الجانب من العالم".

وتصريحات كيربي جاءت قبل أن تعلن البحرية الأمريكية الثلاثاء عن وقوع حادث جديد بين سفن تابعة لها وزوارق للحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج في 26 أبريل.

المصدر: "تاس" + وكالات  

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