خليل زاد: واشنطن تساعد كابل في إيجاد بدلاء للمتعاقدين الأمريكيين

قال مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، إن بلاده تساعد الحكومة الأفغانية في إيجاد متعاقدين بدلاء يحلوا محل الأمريكيين.

وقال خليل زاد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "يبحث الأفغان بمساعدتنا عن آخرين ليكونوا قادرين على تقديم تلك الخدمة لهم ونحن ندعمهم بوضوح لإيجاد البدائل".

وأخطرت الولايات المتحدة موظفي سفارتها في كابل بمغادرة مقر عملهم هناك إذا تسنّى لهم تأدية مهامهم في مكان آخر، مشيرة إلى تصاعد العنف في العاصمة الأفغانية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حدد هذا الشهر موعدا نهائيا لسحب جميع القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان البالغ عددها 2500 جندي في 11 سبتمبر، وهي الذكرى العشرين لهجمات تنظيم القاعدة على نيويورك.

المصدر: "رويترز"