بعد انتقادات واسعة.. باكستان ترجئ اختبارات المدارس حتى أكتوبر

أعلنت باكستان عن تأجيل جميع الاختبارات المدرسية حتى يونيو، وسط تصاعد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

وأعلن وزير التعليم الباكستاني شفقت محمود القرار بعد أيام من لجوء الطلاب إلى موقع "تويتر"، للاحتجاج على "تعريض حياتهم للخطر"، وذلك خلال إجراء امتحانات كامبريدج الدولية في باكستان.

ومع ذلك، واصل محمود تعهده بالمضي قدما في الاختبارات التي بدأت الاثنين وسط الوباء.

ولكن مع تصاعد الانتقادات، أعلن محمود أن جميع اختبارات المدارس ستؤجل حتى أكتوبر المقبل.

وتشهد باكستان حاليا منتصف الموجة الثالثة، وقد أدت الزيادة المطردة في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى إنهاك المنظومة الصحية بالبلاد.

سجلت باكستان أكثر من 17 ألف وفاة وأكثر من 800 ألف إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: "أسوشيتد برس"