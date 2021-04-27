اليونان تصادر شحنة كوكايين في سفينة قادمة من البرازيل

أعلنت السلطات اليونانية أن خفر السواحل صادروا أكثر من 46 كيلوغراما من الكوكايين عثر عليها في مقدمة سفينة شحن وصلت إلى اليونان قادمة من البرازيل.

وقال خفر السواحل إنه صادر المخدرات يوم أمس الاثنين عقب وصول معلومات للسلطات اليونانية من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

كما ألقي القبض على 23 من أعضاء طاقم سفينة الشحن "سكايروس" التي ترفع علم جزر مارشال.

وكانت السفينة "سكايروس" قد أبحرت من ميناء سنتاريم في البرازيل متجهة إلى كورينثيا باليونان وعلى متنها حمولة من حبوب الصويا، حسب خفر السواحل.

وتأتي مصادرة المخدرات بعد أربعة أيام من تصريح السلطات اليونانية أن معلومات أخرى من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أدت الى مصادرة أكثر من أربعة أطنان من القنب المخبأ في شحنة ماكينات تصنيع كعك وصلت من لبنان.

المصدر: AP