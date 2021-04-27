محكمة أمريكية ترفض طلب إخلاء سبيل صديقة رجل الأعمال الأمريكي إبستين

رفضت محكمة استئناف أمريكية طلب جيسلين ماكسويل الإفراج عنها بكفالة، في قضية إغواء قاصرات لصالح صديقها رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين الذي كان يستغلهن جنسيا.

وكانت السلطات الأمريكية ألقت القبض على ماكسويل (58 عاما) في يوليو من العام 2020 في برادفورد بولاية نيوهامبشير، حيث كانت متوارية عن الأنظار منذ ديسمبر.

ووجهت لها لائحة اتهام شملت أربع تهم جنائية متعلقة بإغواء القصّر ونقلهن للبغاء، وتهمتين بشهادة الزور.

واعتقال ماكسويل وهي سيدة مجتمع بريطانية، هو أحدث منعطف في لغز إبستين الذي بدأ حياته مدرسا للرياضيات بالمرحلة الثانوية ليعيش بعد ذلك حياة ترف ويتملك جزرا خاصة في الكاريبي ويكون علاقات قوية سمحت له باستغلال القصر والحصانة من العقاب.

وكان إبستين ينتظر محاكمته في تهم اتحادية تشمل تهريب قصر في الفترة بين عامي 2002 و2005 عندما عثرت السلطات عليه منتحرا على ما يبدو وهو في سجن بنيويورك في أغسطس.

المصدر: "رويترز"