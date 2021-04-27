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سفينة حربية أمريكية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في الخليج

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سفينة حربية أمريكية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في الخليج
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن سفينة حربية تابعة لها أطلقت أعيرة نارية تحذيرية خلال اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في مياه الخليج.

وأوضح الجيش الأمريكي، في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، أن 3 زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من سفينة "Ferebolt" الحربية وقارب دوريات أمريكي كان يرافقها في مياه الخليج.

وذكر البيان أن "الأطقم الأمريكية أطلقت عدة تحذيرات عبر أجهزة اتصال الراديو ومكبرات الصوت، لكن سفن الحرس الثوري الإيراني واصلت المناورات من مسافة قريبة".

وأضاف أن "طاقم سفينة Firebolt أطلق من ثم أعيرة تحذيرية لتبتعد سفن الحرس الثوري الإيراني إلى مسافة آمنة من السفينتين الأمريكيتين".  

المصدر: "رويترز" 

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