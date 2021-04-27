وكالة أمريكية تحقق في التسرب النفطي في الجزر العذراء

تعتزم وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) إرسال خبراء وموظفين إلى مصفاة Limetree Bay في جزر العذراء للتحقيق في التسرب النفطي المسجل بالمنطقة.

وتجري وكالة حماية البيئة التحقيق مع وزارة التخطيط والموارد الطبيعية في جزر فيرجن ووزارة الصحة في الجزر الأمريكية.

وقالت الوكالة إنها تتطلع إلى تحديد "مستوى التجاوزات ومدة وسبب الحوادث والإجراءات التصحيحية المتخذة أو التي ستتخذ والآثار المحتملة على الصحة العامة وأفضل السبل لمنع الحوادث المستقبلية".

المصدر: "رويترز"