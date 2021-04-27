 
مباشر
عاجل
سفينة حربية أمريكية تطلق طلقات تحذيرية بعد اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في الخليج

واشنطن تخطر موظفي سفارتها في كابل بالمغادرة

أخبار العالم

واشنطن تخطر موظفي سفارتها في كابل بالمغادرة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qa90

أخطرت الولايات المتحدة موظفي سفارتها في كابل بمغادرة مقر عملهم هناك إذا تسنّى لهم تأدية مهامهم في مكان آخر، مشيرة إلى تصاعد العنف في العاصمة الأفغانية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه "في ضوء تقارير العنف والتهديدات المتزايدة في كابل، وافقت الوزارة على تنفيذ المغادرة الذي يؤثر على عدد صغير نسبيا من الموظفين في سفارة الولايات المتحدة في كابل"، إلا أنها رفضت مناقشة العدد الدقيق للموظفين الذين سيغادرون على ضوء هذا القرار.

وأضافت: "لا نتوقع أي تغييرات على عملنا بسبب هذا الإجراء".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حدد هذا الشهر موعدا نهائيا لسحب جميع القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان البالغ عددها 2500 جندي في 11 سبتمبر، وهي الذكرى العشرين لهجمات تنظيم القاعدة على نيويورك.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا