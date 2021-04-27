إيران تجدد دعواتها لتبادل الأسرى مع الولايات المتحدة

جددت إيران دعوتها لتبادل الأسرى مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي يواصل فيه الجانبان المحادثات مع القوى العالمية حول عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحفي: "نريد الإفراج عن جميع المحتجزين ظلما في السجون الأمريكية بسبب العقوبات".

وأضاف: "إيران تتابع ذلك لاعتبارات إنسانية وأخلاقية، لكن هذا سيعتمد على عمل الجانب الأمريكي".

وتابع: "إيران أعلنت استعدادها لذلك، لكن الإعلان عن أسماء السجناء قد يضر بهم".

وأشار إلى أن "عدد الإيرانيين في السجون الأمريكية يفوق عدد الأمريكيين المحتجزين في إيران".

وأطلقت إيران في أواخر عام 2019 سراح طالب دراسات عليا في جامعة برينستون كان محتجزا لمدة ثلاث سنوات بتهمة التجسس، بينما أطلقت الولايات المتحدة سراح باحث إيراني في الخلايا الجذعية واجه تهما بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد طهران.

المصدر: "رويترز"





