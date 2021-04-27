رئيس وزراء الصومال يعارض تمديد ولاية رئيس الجمهورية

ألمح رئيس وزراء الصومال إلى أنه لا يؤيد اقتراح تمديد فترة الرئاسة، مختلفا مع رئيس البلاد بعد مواجهات بين فصائل داخل أجهزة الأمن في قلب العاصمة مقديشو.

وأصدرت منطقتان صوماليتان، كانتا متحالفتين سابقا مع الرئيس، بيانا مشتركا في وقت سابق اليوم يدعوان فيه أيضا إلى إلغاء تمديد ولاية الرئيس.

وقال رئيس الوزراء محمد حسين روبل "أرحب بالبيان الصادر عن ولايتي جالمودوج وهيرشابيل".

ودعا حسين روبل أيضا للتحضير لإجراء انتخابات رئاسية جديدة وتعزيز الإجراءات الأمنية.

المصدر: رويترز