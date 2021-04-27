تحقيق دولي: قتل الشرطة الأمريكية للمواطنين من أصل إفريقي جرائم ضد الإنسانية

خلص تحقيق دولي أجراه محامون في مجال حقوق الإنسان إلى أن قتل الشرطة الأمريكية للمواطنين من أصل إفريقي، يجاري جرائم ضد الإنسانية يجب التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

وفي تقرير من 188 صفحة، يحاسب خبراء حقوق الإنسان من 11 دولة الولايات المتحدة على ما يقولون إنه "تاريخ طويل من انتهاكات القانون الدولي التي ترقى في بعض الحالات إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية"، داعين المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري في هذه الجرائم".

كما اتهمت اللجنة الولايات المتحدة بانتهاك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، سواء من حيث القوانين التي تنظم عمل الشرطة أو في ممارسات ضباط إنفاذ القانون، بما في ذلك التوقيفات المرورية على أساس العرق والتسامح مع نمط مثير للقلق على المستوى الوطني من الاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة، بالإضافة إلى نشر "ثقافة الإفلات من العقاب"، حيث نادرا ما تتم محاسبة ضباط الشرطة.

المصدر: "الغارديان"