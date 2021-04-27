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حكومة سريلانكا توافق على اقتراح قانون يحظر ارتداء البرقع

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حكومة سريلانكا توافق على اقتراح قانون يحظر ارتداء البرقع
Reuters
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وافق مجلس الوزراء السريلانكي على اقتراح قانون حظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة بعد عامين من مقتل 260 شخصا في تفجير إرهابي نفذه تنظيم "داعش" واستهدف عددا من الكنائس والفنادق.

والاقتراح الذي تمت الموافقة عليه قدمته وزيرة الأمن العام ساراث ويراسيكيرا، التي اعتبرت أن "الحجاب الكامل للوجه الذي ترتديه النساء المسلمات يشكل خطرا على الأمن القومي وأن حظره من شأنه أن يحسن الأمن القومي".

وسيتم إرسال الاقتراح إلى دائرة المدعي العام ويجب أن يوافق عليه البرلمان ليصبح قانونا. وتتمتع الحكومة بأغلبية في البرلمان ويمكن تمرير الاقتراح بسهولة.

يذكر أنه تم حظر البرقع مؤقتا في الأيام التي أعقبت تفجيرات عيد الفصح عام 2019 لثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة في كولومبو.

المصدر: "ديلي ميل"

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