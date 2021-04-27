إسبانيا: الجثتان اللتان عثر عليهما في بوركينا فاسو هما على الأرجح لصحفيين مختطفين

أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية الثلاثاء أن جثتين عثر عليهما في بوركينا فاسو يبدو أنهما تعودان لصحفيين إسبانيين اختطفا أثناء تصويرهما فيلما وثائقيا هناك.

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تأتي تصريحات الوزيرة، فيما لا تزال السلطات الإسبانية تنتظر التأكيد النهائي لهوية الجثتين.

وقالت الوزيرة أرانشا غونزاليس لايا في مؤتمر صحفي إن "الوضع محير"، مضيفة أنها على اتصال دائم بسلطات بوركينا فاسو التي قدمت معلومات عن الجثتين عبر السفارة الإسبانية لدى مالي.

المصدر: رويترز