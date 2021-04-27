زاخاروفا تعلّق على رد فعل فون دير لاين حول حادث الأريكة في تركيا

علّقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على رد فعل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على حادث الأريكة خلال اللقاء بين الرئيس التركي ورئيس المجلس الأوروبي

وعلى صفحتها في فيسبوك، كررت زاخاروفا كلمات رد فعل فون دير لاين على عدم تقديم كرسي لها خلال اللقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "لقد شعرت بالإهانة. شعرت بنفسي وحيدة كامرأة وكأوروبية"، وقالت زاخاروفا في تعليقها: "أورسولا فون دير لاين - عن مشاعرها على أريكة أردوغان".

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وأضافت زاخاروفا: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن هذه المرأة الأوروبية الوحيدة المهانة، كما أطلقت على نفسها، هي التي عرضت إجراء حوار مع روسيا من موقع قوة".

وتابعت زاخاروفا القول: "نريد المزيد من التحديد من الشركاء، في موضوع تحديد الهوية الذاتية".

المصدر: نوفوستي