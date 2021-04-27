الإنتربول يعتقل نائبا بالبرلمان الأوروبي في بلجيكا

ألقى الإنتربول القبض في بلجيكا على عضو البرلمان الأوروبي، اليوناني يانيس لاغوس، وهو أحد قادة حزب "الفجر الذهبي" اليميني المتطرف الذي رفع البرلمان الأوروبي الحصانة البرلمانية عنه.

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ووفق ما أفادت وسائل إعلام يونانية، فإن لاغوس، اعتقل في بروكسل وسيحتجز لمدة 48 ساعة في مركز شرطة بلجيكي، على أن يعرض بعد ذلك على قاض يقرر ما إذا كانت بلجيكا ستسلمه لليونان أم لا.

وكان لاغوس أدين بقيادة مجموعة إجرامية، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال، ورفع البرلمان الأوروبي الحصانة النيابية عنه أمس الاثنين.

وأشارت تقارير إعلامية في وقت سابق، إلى أن لاغوس كان يخطط الاثنين للسفر من بروكسل إلى النرويج لطلب اللجوء السياسي.

واشتهر لاغوس، بمقطع فيديو له من داخل البرلمان الأوروبي وهو يمزق العلم التركي العام الماضي.

المصدر: tvxs.gr