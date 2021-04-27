"حزب الحركة القومية": العلاقات التركية الأمريكية على مفترق طرق تاريخي

قال زعيم "حزب الحركة القومية" التركي دولت باهتشلي، إن العلاقات التركية الأمريكية على مفترق طرق تاريخي، مشيرا إلى أن تفعيل "إس-400" واستعادة أموال "إف 35" سيكونان على رأس أعمالنا.

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وأضاف باهتشلي في كلمة له خلال اجتماع كتلة حزبه البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أن "اتهام رئيس الولايات المتحدة حول الإبادة الأرمنية أضر كثيرا بحقوق التحالف، وسيستغرق إصلاحه سنوات عدة، وأظهر بكل وضوح أن الصداقة كذبة والشراكة الاستراتيجية قصة خيالية".

وشدد على أن "تفعيل منظومة إس 400 الروسية، واستعادة الأموال التي دفعتها لمشروع مقاتلات إف 35، سيكونان على رأس قائمة أعمالنا من الآن فصاعدا"، مؤكدا دعمه الكامل لكافة القرارات التي ستتخذها حكومة بلاده مهما كانت النتائج.

وأوضح باهتشلي أن "الولايات المتحدة ماضيها متخم بالجرائم الجماعية والمجازر والكوارث الإنسانية التي تسببت بها، ولا يحق لها إلقاء ظلال الإبادة على الأمة التركية"، داعيا جو بايدن إلى التوقف عن التفكير في كيفية تشويه التاريخ التركي.

المصدر: الأناضول