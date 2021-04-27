أفغانستان.. مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 70 جراء اصطدام حافلتين

أفادت وزارة الداخلية الأفغانية بمصرع 7 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 70، إثر اصطدام حافلتين، على طريق سريع يربط العاصمة كابل وولاية قندهار بالجنوب.

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، إن "الحافلتين كانتا تسيران في اتجاهين مختلفين، وإن سبب الحادث الذي وقع مساء أمس الاثنين غير معروف"، مشيرا إلى أن "السلطات نقلت الجرحى إلى أقرب مستشفيات لتلقي العلاج".

ووقع الأسبوع الماضي حادث مماثل، أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 12 آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث المرور تشيع في أفغانستان بسبب سوء حالة الطرق وتجاهل السائقين لقواعد القيادة السليمة، وفق "أسوشيتد برس".

المصدر: "أسوشيتد برس"