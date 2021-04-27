بيسكوف: الاتصالات مستمرة مع الرئاسة الأوكرانية بشأن لقاء بوتين زيلينسكي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن دميتري كوزاك نائب رئيس إدارة الرئاسة في روسيا، على اتصال دائم مع مكتب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف بيسكوف، للصحفيين اليوم ردا على سؤال حول ما إذا كانت الاتصالات بين الطرفين قد بدأت لتحضير لقاء الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني: "يمكن دائما الترحيب بالرغبة في الحديث. نائب رئيس الإدارة الرئاسية كوزاك، على اتصال دائم مع مكتب رئيس أوكرانيا".

في وقت سابق، قال زيلينسكي إن كل الأمور تسير في اتجاه انعقاد اللقاء مع الرئيس بوتين. وذكر أن الزمان والمكان يبقيان ضمن التفاصيل. وأشار زيلينسكي، إلى أنه أصدر تعليمات لرئيس مكتبه أندريه يرماك، للعمل في مجال تنظيم الاجتماع.

المصدر: نوفوستي