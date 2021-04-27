بيسكوف يرد على سؤال حول قائمة الدول غير الصديقة لروسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لا توجد تواريخ محددة لتقديم قائمة الدول غير الصديقة لروسيا، التي تعدها الحكومة والخارجية، إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف بيسكوف، للصحفيين اليوم، خلال رده على سؤال هل ستدخل أوكرانيا ضمن القائمة: "هذا الموضوع من اختصاص وزارة الخارجية وكذلك الحكومة. تم تكليفهما بذلك. وسيتم طبعا وضع القائمة".

وشدد بيسكوف، على أنه لا يعلم أي شيء بخصوص موعد صدور القائمة.

في وقت سابق، وقع الرئيس بوتين على مرسوم يفرض قيود على توظيف سفارات الدول الأجنبية، التي تسمح بأعمال غير ودية تجاه روسيا، الأشخاص الموجودين في روسيا الاتحادية للعمل فيها.

المصدر: نوفوستي