الكرملين يرحب بقرار واشنطن منح اللقاح ضد كورونا للدول الأخرى

وصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قرار الولايات المتحدة منح اللقاح ضد فيروس كورونا للدول الأخرى بأنه خطوة صغيرة جديدة تجعل العالم أقرب من التحصين ضد الفيروس.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إنه أمر جيد جدا. إننا نعارض دائما استخدام اللقاحات كأداة سياسية وأداة للضغط السياسي. لكن في الوقت ذاته كلما تم توفير لقاح أكثر – وذلك بالرغم من أن هذا اللقاح أضعف من حيث فعاليته من لقاح "سبوتنيك"، ولكن مع ذلك، كلما كان اللقاح أكثر، كان ذلك أفضل لجميع سكان الأرض. وسيكون ذلك خطوة صغيرة تجعلنا أقرب من تحصين سكان الكوكب".

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه يوجد هناك خطر لاستخدام اللقاح كأداة للضغط. وتابع: "الأخطار موجودة. تعرفون أن لقاح "سبوتنيك" كان يواجه خلال فترة اختراعه والموافقة عليه منافسة غير عادلة وهجمات إعلامية. وأصبح الهجوم على "سبوتنيك" أمرا صعبا حاليا، وذلك بعد أن وافقت معظم بلدان العالم على أنه لقاح آمن وفعال للغاية".

المصدر: نوفوستي