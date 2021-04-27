طوكيو: سنواصل التفاوض "الدؤوب" مع روسيا حول الكوريل

قالت الخارجية اليابانية، إن طوكيو ستواصل بإصرار التفاوض "الدؤوب" مع موسكو حول قضية جزر الكوريل الجنوبية، وتعتزم إبرام معاهدة سلام على أساس موقفها الأساسي.

ووصفت الخارجية اليابانية، في "الكتاب الأزرق حول الدبلوماسية" الصادر عنها لعام 2021، مشكلة "الأراضي الشمالية" (التسمية اليابانية لجزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي)، بالقضية الأكثر تعقيدا في العلاقات مع روسيا.

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وجاء في الوثيقة أن "الحكومة وتحت القيادة القوية لزعيمي اليابان وروسيا، ستواصل التفاوض بإلحاح مع روسيا حول حل مشكلة ملكية الأراضي الشمالية وإبرام معاهدة سلام".

وخلال ذلك، أكدت الوثيقة على أهمية العلاقات مع روسيا. ووعدت الخارجية اليابانية، ببناء هذه العلاقات مع الأخذ بالاعتبار الإمكانيات المحتملة، وتطوير كل العلاقات اليابانية-الروسية في مجموعة واسعة من المجالات، مثل السياسة بما في ذلك مشكلة توقيع معاهدة السلام، والاقتصاد، والتبادل الإنساني، ومحاولة حل مشكلة المناطق الشمالية.

المصدر: نوفوستي