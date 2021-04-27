الإكوادور تطلب مساعدة من روسيا والولايات المتحدة والصين في محاربة كورونا

أعلن رئيس الإكوادور المنتخب غيلييرمو لاسو أنه وجه رسائل إلى رؤساء روسيا والولايات المتحدة والصين، طلب منهم المساعدة في محاربة فيروس كورونا.

وقال لاسو أثناء تقديمه تشكيلة الحكومة الجديدة، يوم الاثنين، إنه "تم توجيه رسالة إلى الرئيس الروسي بطلب المساعدة والدعم في مجال اللقاحات. وقد أطلقنا مع الحكومة الجديدة الإجراءات للإسراع بضمان توريد اللقاحات".

وأشار لاسو إلى أنه وجه رسالتين مماثلتين إلى واشنطن وبكين، مضيفا أنه طلب من الرئيس الصيني الإسراع بتنفيذ الصفقات المبرمة لتوريد اللقاحات والموافقة على توريدات جديدة.

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يذكر أن غيلييرمو لاسو انتخب رئيسا للإكوادور في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 11 أبريل الجاري، وكان من بين أبرز وعوده الانتخابية تطعيم 9 ملايين من السكان خلال 100 يوم من ولايته.

وعقدت سلطات الإكوادور اتفاقات لتوريد لقاحات "فايزر" الأمريكية و"أسترازينيكا" البريطانية السويدية و"سينوفاك" الصينية، وحصلت على نحو مليوني جرعة.

وحتى الآن تم توزيع نحو 800 ألف جرعة من اللقاحات على السكان. وحصل على التطعيم الكامل نحو 200 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي