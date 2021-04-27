موسك: مجموعة من الأشخاص قد يموتون في المراحل الأولى من استكشاف المريخ

قال مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية إيلون موسك إن "مجموعة من الأشخاص سيموتون على الأرجح في المراحل الأولى من استكشاف كوكب المريخ".

وفي مقابلة مع بيتر ديامانديس مؤسس شركة XPrize، ظهر فيها موسك حافي القدمين، أشار الأخير إلى أن "نقل الناس إلى المريخ سيكون أمرا خطيرا، لكنه ضروري لضمان بقاء البشرية".

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وأضاف: "يشبه الذهاب إلى المريخ ذهاب المستكشف إرنست شاكلتون إلى القطب الجنوبي".

وتابع: "قد تموت.. وربما لن تحصل على طعام جيد وكل هذه الأشياء، إنها رحلة شاقة وخطيرة قد لا تعود منها حيا، لكنها مغامرة مجيدة".

وعن تلقي الكثير من الطلبات للمشاركة في الرحلة نحو المريخ، قال موسك: "المستكشفون يجب أن يكونوا حذرين حيال ما يرغبون فيه".

وقال: "بصراحة، مجموعة من الناس ربما يموتون في البداية، لذا لا نريد أن يذهب في الرحلة سوى المتطوعين".

المصدر: CNN