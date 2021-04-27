اندلاع قتال عنيف في ميانمار عند الحدود مع تايلاند (صور + فيديو)

ذكر شهود عيان في تايلاند أن معارك عنيفة اندلعت في شرق ميانمار بساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، عند الحدود مع شمال غربي تايلاند.

وقال مسؤول إقليمي: "وقع قتال عنيف في موقع جيش ميانمار المقابل لماي سام ليب".

وأضاف: "يعمل مسؤولو الأمن لدينا على تقييم الوضع ولكن حتى الآن لم ترد تقارير عن تأثير ذلك على الجانب التايلاندي".

وذكر آخرون أنهم شاهدوا القتال عبر نهر سالوين.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حرائق ودخان يتصاعد في مناطق القتال المشار إليه.

المصدر: رويترز