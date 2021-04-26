الولايات المتحدة.. اعتقال رجل اخترق سياج الكابيتول واقتحم منطقة محظورة

أعلنت شرطة مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن عن إلقاء القبض على رجل اخترق السياج المحيط بالمبنى، ودخل إلى منطقة محظورة بشكل غير قانوني.

وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر "تويتر" أنه "في في تمام الساعة 11:38 مساء الأحد (حسب التوقيت المحلي)، تسلق رجل يدعى مارك بوشامب السياج من جهة شارع فيرست ستريت".

وأضافت أن "بوشامب البالغ من العمر 22 عاما، من هنريكو بولاية فيرجينيا، دخل منطقة محظورة بعد تخطيه السياج، وتم توقيفه من قبل عدد من عناصر الشرطة على الفور"، مشيرة إلى أنه "تم توقيفه لدخوله المنطقة المحظورة بشكل غير قانوني".

وتابعت أن "بوشامب ركن سيارة على العشب بالقرب من نصب لنكولن التذكاري بشكل غير قانوني أيضا".

USCP Officers Stop Fence Jumper: pic.twitter.com/WDJLHPw3y4 — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 26, 2021

المصدر: RT