 
مباشر

الولايات المتحدة.. اعتقال رجل اخترق سياج الكابيتول واقتحم منطقة محظورة

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. اعتقال رجل اخترق سياج الكابيتول واقتحم منطقة محظورة
Reuters JOSHUA ROBERTS
مبنى الكابيتول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9yr

أعلنت شرطة مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن عن إلقاء القبض على رجل اخترق السياج المحيط بالمبنى، ودخل إلى منطقة محظورة بشكل غير قانوني.

وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر "تويتر" أنه "في في تمام الساعة 11:38 مساء الأحد (حسب التوقيت المحلي)، تسلق رجل يدعى مارك بوشامب السياج من جهة شارع فيرست ستريت".

وأضافت أن "بوشامب البالغ من العمر 22 عاما، من هنريكو بولاية فيرجينيا، دخل منطقة محظورة بعد تخطيه السياج، وتم توقيفه من قبل عدد من عناصر الشرطة على الفور"، مشيرة إلى أنه "تم توقيفه لدخوله المنطقة المحظورة بشكل غير قانوني".

وتابعت أن "بوشامب ركن سيارة على العشب بالقرب من نصب لنكولن التذكاري بشكل غير قانوني أيضا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا