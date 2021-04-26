بلينكن يحث رئيس وزراء إثيوبيا على ضمان انسحاب قوات إريتريا من تيغراي بشكل كامل

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد على انسحاب القوات الإريترية المتورطة في صراع إقليم تيغراي "على الفور وبشكل كامل".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "بلينكن تحدث مع أحمد في اتصال هاتفي، وحث على انسحاب القوات الإريترية المتورطة في صراع تيغراي على الفور وبشكل كامل وبطريقة يمكن التحقق منها".

وأضاف أن "بلينكن أشار إلى أن القوات الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية تساهم في تفاقم الكارثة الإنسانية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم تيغراي الذي تمزقه الصراعات".

المصدر: "رويترز"