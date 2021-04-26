الولايات المتحدة.. 136 جمهوريا يرسبون في دعم الديمقراطية

وزعت مجموعة محافظة مناهضة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب درجات فاشلة على 136 جمهوريا في الكونغرس، في إطار محاولة لتتبع الولاء لترامب ودعم الديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب.

وكان الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي والجمهوري ستيف سكاليس من بين الذين حصلوا على درجات "F" (أي أنهم رسبوا) بسبب دعمهم لجهود ترامب لتقويض فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ولمعارضتهما مساءلة ترامب عقب أعمال الشغب في 6 يناير في الكابيتول.

وقد وزع البطاقات "مشروع المساءلة الجمهوري" وهو مجموعة يقودها اثنان من المسؤولين السابقين في إدارة ترامب وكبار المحافظين، على حلفاء ترامب البارزين مثل السناتور تيد كروز وجوش هاولي.

وقالت المجموعة: "تعرض الكابيتول للهجوم من قبل حشد اعتقد أن انتخابات 2020 كانت مسروقة وشجعتهم على ذلك أكاذيب وأفعال ترامب والعديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين.. من المهم للغاية أن نتذكر من وقف من الجمهوريين في الكونغرس مع الديمقراطية والدستور ومن لم يفعل ذلك".

وصنفت البطاقة المشرعين وفقا لما إذا كانوا قد صوتوا ضد التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، ودعموا الإجراءات القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات.

وذهبت الدرجات "A" (النجاح بامتياز) إلى 16 جمهوريا بمن فيهم الذين أيدوا محاكمة ترامب مثل النائبين ليز تشيني وآدم كينزينجر والسيناتورات ميت رومني وسوزان كولينز وليزا موركوفسكي.

المصدر: "رويترز"