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باكستان تنشر الجيش في 16 مدينة لفرض قيود كورونا

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باكستان تنشر الجيش في 16 مدينة لفرض قيود كورونا
Reuters
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نشرت باكستان قوات الجيش في 16 مدينة كبرى لمساعدة السلطات المدنية في فرض الإجراءات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، وضمان إغلاق الأعمال غير الضرورية بعد الساعة السادسة مساء.

وقال المتحدث باسم الجيش بابار افتخار إنه "ابتداء من الساعة السادسة هذا الصباح تم إرسال القوات لمساعدة الإدارة المدنية في كل منطقة لفرض إجراءات بينها التزام الكمامات في الأماكن العامة".

وجاء الإعلان عن نشر الجيش بينما سجلت البلاد خلال الأيام الماضية أكبر عدد من الوفيات اليومية منذ بدء الجائحة وقال مسؤولون إن النظام الصحي في البلاد يقترب من الانهيار.

وسجلت باكستان 17187 حالة وفاة و800452 إصابة حتى الآن في خضم موجة ثالثة من الجائحة.

المصدر: "رويترز"

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