بريطانيا.. إصابة شخصين بإطلاق للنار جنوبي البلاد

أعلنت الشرطة البريطانية يوم الاثنين أنها اعتقلت شخصا واحدا إثرا إصابة اثنين آخرين بإطلاق للنار، قرب كلية كرولي جنوبي إنجلترا.

وذكرت الشرطة أنها تلقت عدة اتصالات بشأن الحادث في كلية كرولي عند نحو الساعة الثانية بتوقيت غرينتش مع نشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عددا كبيرا من رجال الشرطة المسلحين بالمكان.

One man has been detained following reports of shots being fired near Crawley College.

Please stay away from the area at this time.



There is a large police presence at scene and in the local area.



We will provide more information as soon as we are able pic.twitter.com/CsZ94THZi3 — Sussex Police (@sussex_police) April 26, 2021

وقالت شرطة ساسكس: "تعاملنا مع تقارير عن إطلاق نار قرب كلية كرولي".

وأضاف: "طلبنا من الناس الابتعاد عن المنطقة.. ويتم إجلاء الموظفين والطلبة من الكلية.. تعرض اثنان للإصابة لكن لا يعتقد أن جروحهما خطيرة".

وقالت كلية كرولي إنها بانتظار المزيد من المعلومات من الشرطة ولا تعلم بوقوع أي إصابات خطيرة.

المصدر: وكالات