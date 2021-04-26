"بوليتيكو": موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الصين يزداد تشددا

قالت صحيفة "بوليتيكو" إن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الصين يزداد تشددا، وأنه متشائم من فصل المصالح التجارية مع الصين وجعلها بعيدة عن المخاوف السياسية من خلال صفقة الاستثمار بينهما.

وورد في تقرير نشرته الصحيفة: "الاتحاد الأوروبي يتنافس مع الصين على التفوق التكنولوجي ولا يشترك في نفس المبادئ والقيم فيما يتعلق بالحوكمة الرقمية. وبالنظر إلى المستقبل، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تعزيز أمن بنيته التحتية الحيوية وقاعدته التكنولوجية".

وأكد أن "المفوضية مستعدة للعمل مع الدول الأعضاء لتحديد ومعالجة المخاطر الأمنية ومخاوف حقوق الإنسان المرتبطة بالتجارة في التقنيات الاستراتيجية والحاسمة، لا سيما فيما يتعلق بتكنولوجيات المراقبة الإلكترونية وغيرها من التقنيات".

وبحسب التقرير فإن بكين واصلت تحولها الاستبدادي مع مزيد من الإغلاق للمناخ السياسي المحلي، وزيادة القيود الاجتماعية والقمع في شينجيانغ والتبت.

كما قامت الصين بقمع الحريات الأساسية في هونغ كونغ التي لا يمكن أن يكون لها سوى تأثير سلبي على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي لديه مصالح واضحة على المحك عندما يتعلق الأمر بالسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي. ينبغي متابعة ارتفاع التوترات الأخيرة عبر مضيق تايوان عن كثب".

وفي ديسمبر، أعلن الاتحاد الأوروبي والصين عن الاتفاق الاستثماري بينهما بعد قرابة 7 سنوات من المفاوضات، ومن المرجح أن يستغرق عاما آخر على الأقل ليدخل حيز التنفيذ.

المصدر: "بوليتيكو"