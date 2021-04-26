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عبد اللهيان: إنجازات إيران على الأرض هي العمود الفقري للدبلوماسية

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عبد اللهيان: إنجازات إيران على الأرض هي العمود الفقري للدبلوماسية
Reuters
رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان
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قال رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان إنه خلال المفاوضات النووية، لطالما كانت إنجازات إيران على الأرض هي العمود الفقري للدبلوماسية.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال: خلال المفاوضات النووية وكافة المفاوضات الدولية الأخرى، لطالما كانت إنجازات إيران على الأرض هي العمود الفقري للدبلوماسية"، مشددا على أن "قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني لم يضحي بالشعب الإيراني أبدا.. هو كان يعرف أن ساحة المعركة والدبلوماسية ركيزتين لحماية مصالح الأمة وأمنها القومي".

المصدر: RT

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