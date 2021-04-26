عبد اللهيان: إنجازات إيران على الأرض هي العمود الفقري للدبلوماسية

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان إنه خلال المفاوضات النووية، لطالما كانت إنجازات إيران على الأرض هي العمود الفقري للدبلوماسية.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال: خلال المفاوضات النووية وكافة المفاوضات الدولية الأخرى، لطالما كانت إنجازات إيران على الأرض هي العمود الفقري للدبلوماسية"، مشددا على أن "قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني لم يضحي بالشعب الإيراني أبدا.. هو كان يعرف أن ساحة المعركة والدبلوماسية ركيزتين لحماية مصالح الأمة وأمنها القومي".

In #JCPOA negotiations & other key Intl. negotiations, #Iran's achievements on the grounds have always been backbone of diplomacy. M.J. Soleimani had never spent his own people. He knew battlefield & diplomacy as 2 pillars safeguarding the nation's interests & national security. pic.twitter.com/RN3TIePSUU — H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) April 26, 2021

المصدر: RT